Участник шоу "Минута славы" найден мертвым в Москве

В Москве умер вьетнамский певец, участник телепередачи "Минута славы" Нгуен Ван Хынг. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник.

По предварительным данным, тело 39-летнего музыканта найдено в квартире на Арбате. Следов насильственной смерти не зафиксировано.

Нгуен Ван Хынг из Вьетнама мог быть известен зрителям после участия в российской "Минуте славы" - шоу, которое выходило на Первом канале с 2007 по 2017 годы.

Нгуен Хынг был участником второго и восьмого сезонов шоу. Во второй раз, в 2013 году, певец из города Винь дошел до полуфинала. Тогда на выступление из Вьетнама приехала его мама, которую Нгуен Ван Хынг называл самым строгим своим зрителем. Певец исполнял песню "Ненавижу" Ивана Дорна.