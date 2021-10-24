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Умер единственный сын актрисы Ии Савиной

Новости
    24.10.2021, 17:00
Текст:   Олег Усков

В Москве на 65-м году жизни скончался Сергей Шестаков, сын актрисы Ии Саввиной: Сергей, родившийся с синдромом Дауна, на десять лет пережил свою знаменитую мать.

"Сегодня в соседней со мной квартире - траур. Ушел из жизни Сереженька Шестаков. Сегодня столько вокруг горестных событий, такие люди покидают наш круг, что, казалось бы, кого тронет смерть 64-летнего ребенка... Но за жизнью этого человечка с рождения следило очень много людей - и ближних, и дальних. Потому что он был сыном замечательной и несравненной Ии Савиной", - написал в своем Facebook критик Юрий Львович.

Сергей - единственный ребенок актрисы, отец - первый муж Саввиной, ученый-гидротехник и актер Всеволод Шестаков (Жюль из "Дворянского гнезда" Прошкина и Фурмана). Сергей родился в 1957-м и, несмотря на недуг, получил высшее образование, знал английский, играл на пианино и писал картины, участвуя в выставках.

Актриса никогда не стеснялась сына, более того - гордилась его успехами.

Народная артистка СССР Ия Сергеевна Савина скончалась в конце августа 2011-го, причиной стали осложнения меланомы.

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