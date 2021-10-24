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24.10.2021 08:00
Рубрика: Культура

Видео: Семь лучших миниатюр Аркадия Райкина

Текст: Наталья Соколова
"Как говорит наш замечательный сатирик Аркадий Райкин". Помните бессмертную фразу из бессмертной комедии Гайдая? Представлять Аркадия Исааковича до сих пор особо не нужно. 500 образов в Театре и на эстраде - от шофера, завскладом до чиновника, от "маленького" человека до большого бюрократа. Сегодня исполнилось 110 лет со дня рождения неповторимого мастера перевоплощения. "РГ" вспоминает его лучшие миниатюры.

"В греческом зале"

Чуть ли не самый известный монолог Аркадия Райкина, написанный Михаилом Жванецким.

Цитата: Только разложился, газетку постелил, вахтерша прицепилась:

- В Греческом зале, в Греческом зале, как вам не стыдно!

Аж пенсне раскалилось. Я ей так тихо возражаю: - Чего орешь, ты, мышь белая?

"Дефицит"

Ещё одна миниатюра, написанная Жванецким.

Цитата: Здравствуй, дорогой! Заходи ко мне вечером. - Зачем? - Заходи - увидишь! Ты приходишь ко мне, я через завсклада, через директора магазина, через товароведа, через заднее крыльцо достал дефицит! Слушай, ни у кого нет - у меня есть! Ты попробовал - речи лишился! Вкус специфический! Ты меня уважаешь. Я тебя уважаю. Мы с тобой уважаемые люди.

"Беседа о вреде самогона"

Цитата: Слово "самогонка" чисто русского происхождения. Без всяких латинских примесей.

"Кто сшил костюм"

Цитата: Я прихожу к директору, я говорю:

- Кто сшил костюм? Кто это сделал? Я ничего не буду делать, не буду кричать, я только хочу в глаза ему посмотреть.

"Бюрократия"

Цитата: Допустим, столяр, специалист, знает свою работу до тонкости. Начальник того цеха, в котором работает этот столяр, тоже знает эту работу, но уже приблизительно. Начальник этого начальника того цеха, в котором работает этот столяр, тоже знает, но отдельные места.

"Большой человек"

Цитата: Дай-ка мне самого… Не тот контингент. Контингент, говорю, не тот.

"Дом большой, а поговорить не с кем"

Цитата: Зашёл бы старый хрыч ко мне, навестил бы, пригласил меня бы на чашку меня. Так нет же. Физиономия ему, видите ли моя не нравится.

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