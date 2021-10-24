Видео: Семь лучших миниатюр Аркадия Райкина

"В греческом зале"
Чуть ли не самый известный монолог Аркадия Райкина, написанный Михаилом Жванецким.
Цитата: Только разложился, газетку постелил, вахтерша прицепилась:
- В Греческом зале, в Греческом зале, как вам не стыдно!
Аж пенсне раскалилось. Я ей так тихо возражаю: - Чего орешь, ты, мышь белая?
"Дефицит"
Ещё одна миниатюра, написанная Жванецким.
Цитата: Здравствуй, дорогой! Заходи ко мне вечером. - Зачем? - Заходи - увидишь! Ты приходишь ко мне, я через завсклада, через директора магазина, через товароведа, через заднее крыльцо достал дефицит! Слушай, ни у кого нет - у меня есть! Ты попробовал - речи лишился! Вкус специфический! Ты меня уважаешь. Я тебя уважаю. Мы с тобой уважаемые люди.
"Беседа о вреде самогона"
Цитата: Слово "самогонка" чисто русского происхождения. Без всяких латинских примесей.
"Кто сшил костюм"
Цитата: Я прихожу к директору, я говорю:
- Кто сшил костюм? Кто это сделал? Я ничего не буду делать, не буду кричать, я только хочу в глаза ему посмотреть.
"Бюрократия"
Цитата: Допустим, столяр, специалист, знает свою работу до тонкости. Начальник того цеха, в котором работает этот столяр, тоже знает эту работу, но уже приблизительно. Начальник этого начальника того цеха, в котором работает этот столяр, тоже знает, но отдельные места.
"Большой человек"
Цитата: Дай-ка мне самого… Не тот контингент. Контингент, говорю, не тот.
"Дом большой, а поговорить не с кем"
Цитата: Зашёл бы старый хрыч ко мне, навестил бы, пригласил меня бы на чашку меня. Так нет же. Физиономия ему, видите ли моя не нравится.