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25.10.2021,  
10:29
Текст:  Антон Валагин

19FortyFive: "Охотник" - один из самых продвинутых дронов в мире

Российский тяжелый беспилотник С-70 "Охотник" успешно выдержал боевые испытания на полигоне Ашулук - в частности, аппарат выполнил бомбометание 500-килограммовым боеприпасом. Известно также, что дрон может поражать движущиеся цели, действовать под руководством истребителя пятого поколения Су-57 или самостоятельно. А примененные в нем технологии относятся уже к шестому поколению боевой авиации. Все это вместе делает С-70 одним из наиболее продвинутых беспилотников в мире, считает 19FortyFive.

Россия разрабатывает несколько беспилотных программ, чтобы противостоять США и НАТО. Получивший название "Охотник" аппарат С-70 построен по схеме "летающее крыло", обладает малой радиолокационной заметностью и является одним из крупнейших дронов в мире. Его взлетная масса порядка 20 тонн, а турбореактивный двигатель позволяет беспилотнику летать со скоростью до 900 км/ч.

Фото: Павел Львов / РИА Новости
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С-70 обладает искусственным интеллектом, что позволяет ему маневрировать и атаковать в автоматическом режиме. Способность действовать самостоятельно становится важным преимуществом в условиях интенсивной электронной борьбы. Дрон также может работать в паре с истребителем пятого поколения Су-57: разведывать для него цели и атаковать по команде пилота. Как минимум один из самолетов проходит совместные с дроном испытания, а специальная версия истребителя сможет управлять четырьмя беспилотниками.

Дальность полета "Охотника" в 6000 километров позволяет ему наносить удары далеко за линией фронта и служить воздушным судном раннего предупреждения. А солидная боевая нагрузка (по разным оценкам от 2,8 до 8 тонн) делает дрон ценным товарищем в воздушном бою.

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