19FortyFive: "Охотник" - один из самых продвинутых дронов в мире

Россия разрабатывает несколько беспилотных программ, чтобы противостоять США и НАТО. Получивший название "Охотник" аппарат С-70 построен по схеме "летающее крыло", обладает малой радиолокационной заметностью и является одним из крупнейших дронов в мире. Его взлетная масса порядка 20 тонн, а турбореактивный двигатель позволяет беспилотнику летать со скоростью до 900 км/ч.

С-70 обладает искусственным интеллектом, что позволяет ему маневрировать и атаковать в автоматическом режиме. Способность действовать самостоятельно становится важным преимуществом в условиях интенсивной электронной борьбы. Дрон также может работать в паре с истребителем пятого поколения Су-57: разведывать для него цели и атаковать по команде пилота. Как минимум один из самолетов проходит совместные с дроном испытания, а специальная версия истребителя сможет управлять четырьмя беспилотниками.

Дальность полета "Охотника" в 6000 километров позволяет ему наносить удары далеко за линией фронта и служить воздушным судном раннего предупреждения. А солидная боевая нагрузка (по разным оценкам от 2,8 до 8 тонн) делает дрон ценным товарищем в воздушном бою.