Агентство предложило заработать крупную сумму за просмотр Top Gear

Маркетинговое агентство в Великобритании объявило конкурс среди желающих заработать на просмотре всех 30 сезонов популярного телешоу Top Gear. Победителю отбора выплатят 1000 фунтов стерлингов (97 тысяч рублей по текущему курсу) и обещают подарить эксклюзивную промо-продукцию программы.

По условиям, поклонник шоу должен будет не просто просмотреть все 236 выпусков, а составить список из всех представленных в них автомобилей. На работу дается три месяца, при этом, отметили в компании, за любые попытки мошенничества претендент будет дисквалифицирован. Каким образом они будут выявляться, не уточняется.

Впоследствии от победителя может потребоваться участие в связанной с розыгрышем рекламной кампании, которая предполагает публикацию имени и фотографии в СМИ.

От желающего принять участие в конкурсе не требуется ничего, кроме заполнения формы на сайте. Однако сделать это могут только резиденты Великобритании старше 18 лет. Победителя выберут с помощью случайной компьютерной жеребьевки. Счастливчик станет известен 22 ноября этого года.