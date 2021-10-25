Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
25.10.2021 16:00
Рубрика: Легковые авто

Агентство предложило заработать крупную сумму за просмотр Top Gear

Текст: Тимур Алимов
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Маркетинговое агентство в Великобритании объявило конкурс среди желающих заработать на просмотре всех 30 сезонов популярного телешоу Top Gear. Победителю отбора выплатят 1000 фунтов стерлингов (97 тысяч рублей по текущему курсу) и обещают подарить эксклюзивную промо-продукцию программы.

Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости
Джереми Кларксон назвал лучший автомобиль 2021 года

По условиям, поклонник шоу должен будет не просто просмотреть все 236 выпусков, а составить список из всех представленных в них автомобилей. На работу дается три месяца, при этом, отметили в компании, за любые попытки мошенничества претендент будет дисквалифицирован. Каким образом они будут выявляться, не уточняется.

Впоследствии от победителя может потребоваться участие в связанной с розыгрышем рекламной кампании, которая предполагает публикацию имени и фотографии в СМИ.

От желающего принять участие в конкурсе не требуется ничего, кроме заполнения формы на сайте. Однако сделать это могут только резиденты Великобритании старше 18 лет. Победителя выберут с помощью случайной компьютерной жеребьевки. Счастливчик станет известен 22 ноября этого года.