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25.10.2021,  
10:14
Текст:  Светлана Цыганкова

БДК проекта 11711 сможет "закрыть" любой пролив

Фото: Павел Львов / РИА Новости Фото: Павел Львов / РИА Новости
Фото: Павел Львов / РИА Новости

Большой десантный корабль проекта 11711 может стать минным заградителем не только проливной зоны, но и целой морской акватории. Он в состоянии принять на борт сотни морских мин в зависимости от их использования.

Фото: Олег Ласточкин / РИА Новости
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Об этом ТАСС сообщил источник в судостроительной отрасли. Все большие десантные корабли предыдущих проектов также имеют возможность их применения в качестве минных заградителей. Такой способностью обладают и два современных БДК проекта 11711 - "Иван Грен" и "Петр Моргунов". Они уже служат в составе ВМФ России.

"Владимир Андреев" и "Василий Трушин" - корабли модернизированного проекта, они возводятся на Прибалтийском судостроительном заводе "Янтарь". Именно эти корабли и составят основу обновленных БДК ВМФ России с усиленными эксплуатационными качествами.

БДК проекта 11711 построен по проекту Невского проектно-конструкторского бюро. Мощность двигателей - 5200 лошадиных сил, экипаж - 100 человек. На вооружении - 30-мм автоматическая артиллерийская установка АК-630М-2 "Дуэт", две установки АК-630 с радиолокационной системой управления. На палубе размещаются два вертолета. БДК может перевозить до 300 десантников, до 13 танков или до 36 бронемашин основных типов.

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