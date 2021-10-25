Белорусские школьники завоевали на олимпиадах 80 медалей

О том, что талант личности категория не исключительно качественная, можно судить и по количественным результатам. Скажем, по числу медалей, с которыми вернулись в Синеокую в текущем году белорусские вундеркинды. Они добавили в копилку отечественного образования сразу 80 медалей, которые завоевали на международных олимпиадах, констатировала представитель отраслевого министерства республики Анжела Кудоярова.

Уточнив, что с учетом эпидемиологической обстановки, состязания школьников в последние годы проводятся в онлайн-режиме, учащиеся Беларуси по-прежнему принимают самое активное участие во всех мероприятиях, на которые получают приглашение, включая международные олимпиады по физике, химии, математике, астрономии, биологии и географии.

Только в текущем году, уточнила она, в международных олимпиадах принял участие "91 старшеклассник, из которых 80 человек награждены медалями. В том числе 9 - золотыми, 29 - серебряными и 42 учащихся - бронзовыми наградами".

Буквально накануне начала учебного года ребята завоевали золотую и две серебряные медали на XIV Международной олимпиаде по наукам о Земле. Это ежегодное соревнование, которое проводится среди учащихся по таким дисциплинам, как геология, метеорология, океанография и астрономия. К участию в нем приглашаются школьники, являющиеся победителями соответствующих национальных соревнований.

Десятиклассник гродненской гимназии Никита Вихарев завоевал первое место в составе сборной школьников из Эстонии, Финляндии, Франции, Ирана и Италии. Серебряной медали в групповом туре удостоен выпускник Могилевского областного лицея Леонид Полховский, который представлял решение с ребятами из Финляндии, Германии, Ирана, Норвегии, ОАЭ, Эстонии. Кстати, в индивидуальном туре все тот же Вихарев завоевал еще одно серебро.

Остается добавить, сообщает БЕЛТА, что в ближайшее время учащиеся Беларуси будут участвовать в первой международной олимпиаде по физике имени Ахмада аль-Фергани в Узбекистане.