Указ главы Республики Бурятия от 25 октября 2021 года № 301 "О внесении изменений в указ Главы Республики Бурятия от 24.06.2021 № 183 "О дополнительных мерах по защите населения и территории Республики Бурятия от чрезвычайной ситуации, связанной с возникновением и распространением инфекции, вызванной новым типом коронавируса (COVID-19)"

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", Указом Президента Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" постановляю:

1. Внести следующие изменения в указ Главы Республики Бурятия от 24.06.2021 № 183 "О дополнительных мерах по защите населения и территории Республики Бурятия от чрезвычайной ситуации, связанной с возникновением и распространением инфекции, вызванной новым типом коронавируса (COVID-19)" (в редакции указов Главы Республики Бурятия от 25.06.2021 № 191, от 28.06.2021 № 193, от 30.06.2021 № 196, от 07.07.2021 № 202, от 09.07.2021 № 212, от 12.07.2021 № 213, от 23.07.2021 № 220, от 28.07.2021 № 227, от 02.08.2021 № 231, от 04.08.2021 № 236, от 11.08.2021 № 237, от 13.08.2021 № 239, от 18.08.2021 № 240, от 26.08.2021 № 254, от 03.09.2021 № 261, от 06.09.2021 № 262, от 14.09.2021 № 270, от 16.09.2021 № 273, от 21.09.2021 № 279, от 21.09.2021 № 280, от 24.09.2021 № 285, от 29.09.2021 № 286):

1.1. В пункте 1.3:

1.1.1. В абзаце первом слова "по 31 октября 2021 года" заменить словами "по 31 декабря 2021 года".

1.1.2. В абзаце втором слова "по 31 октября 2021 года" заменить словами "по 31 декабря 2021 года".

1.1.3. В абзаце четвертом слова "по 31 октября 2021 года" заменить словами "по 31 декабря 2021 года".

1.2. В абзаце первом пункта 5 слова "по 31 октября 2021 года" заменить словами "по 31 декабря 2021 года".

1.3. В пункте 7.8 слова "по 31 октября 2021 года" заменить словами "по 31 декабря 2021 года".

1.4. В абзаце шестом пункта 9 слова "по 31 октября 2021 года" заменить словами "по 31 декабря 2021 года".

1.5. В пункте 17 слова "Виноградов А.И." заменить словами "Оловянников А.А.".

1.6. В абзаце третьем пункта 30.1 слова "Виноградов А.И." заменить словами "Оловянников А.А.".

2. Настоящий указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Республики Бурятия А.Цыденов







