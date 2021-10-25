Google объяснит депутатам, почему удалил каналы RT на YouTube

Компания Google согласилась предоставить депутатам Госдумы внутренние правила, из-за которых были удалены немецкоязычные каналы RT на Youtube. Об этом заявил журналистам глава комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев по итогам общения с руководством Google.

Об удалении двух каналов RT (RT DE и DFP) ранее сообщила главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян. Согласно заявлению Роскомнадзора, владельцу YouTube - то есть Google - грозит штраф от 1 до 3 миллионов рублей в случае неразблокировки каналов.

"Когда мы обсуждали причину, по которой они, грубо говоря, вырубили каналы RT, то они сказали, что якобы эти каналы допустили нарушение их внутренних правил", - передал суть ответа компании Пискарев. Согласно утверждению собеседников депутатов, эти правила были нарушены.

После долгих переговоров представители компании, по его словам, дали согласие предоставить эти внутренние нормы, на основании которых произошла блокировка.

Официальный представить компании Google Марко Панчини на встрече с депутатами Госдумы заявил о том, что компания намерена соблюдать российские законы и вести диалог с госорганами, отметил также Пискарев. По его словам, депутаты поприветствовали такое решение, однако и дальше будут добиваться, чтобы на территории РФ законы исполнялись.

Представители компании, кроме того, заверили депутатов, что оплатили штрафы, которые были выписаны Google за то, что они не удаляют незаконный контент (на сумму 32,5 млн рублей).

Правда, в компании не смогли ответить на вопрос, как будут исполнять новый закон, по которому все платформы такого уровня, как Google, должны создать на территории России свои представительства в виде юридического лица. Нормы вступают в силу уже с 2022 года.