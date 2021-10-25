Google объяснит депутатам, почему удалил каналы RT на YouTube

Новости

Жители острова Пасхи проголосовали против возвращения туристов 17:20
Генсек ООН осудил переворот в Судане 16:51
Попова отказалась считать нерабочие дни в России локдауном 16:47
Виктор Лошак будет вести программу "Очень личное" на ОТР 16:36
Вирусолог рассказал, кто и почему болеет коронавирусом бессимптомно 16:35
Вулкан на канарском острове Пальма образовал новый поток лавы 16:33
Попова рассказала о защитном уровне антител к коронавирусу 16:15
Астрахань и Калмыкию может накрыть смог от пожаров в Казахстане 16:11
На Кипре россиянина обвинили в нападении на полицейского 15:59
Роскомнадзор пока не планирует "тормозить" YouTube 15:56
Синоптики прогнозируют потепление в Москве до +14 15:55
Минкульт утвердил новую форму кинобилета 15:54
Эксперт: Вероятность смерти при дельта-штамме COVID возрастает в 2,3 раза 15:53
В Красноярском крае определили нерабочие дни 15:51
В Подмосковье в небе замечен неопознанный объект 15:50
От COVID умер писатель-фантаст и сценарист Сергей Булыга 15:38
Мутко предложил увеличить лимит по льготной ипотеке до 4 млн рублей 15:27
"ВКонтакте" запустила автоматический перевод с русского на английский 15:27
Состояние певца Александра Серова улучшилось 15:15
Главком Сухопутных войск встретился с коллегой из Шри-Ланки 15:08
РПЛ организовала проверку инцидента с фанатами "Спартака" в Петербурге 15:01
Россельхознадзор запретил импорт кормов из Дании 14:58
В Липецке начали действовать QR-коды 14:37
Путин пошутил про план для таможенников 14:36
УрФУ перевел на дистант лекции, где более 25 студентов 14:21
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
11 премьер недели по ТВ и в Сети с 25 по 31 октября
11 премьер недели по ТВ и в Сети с 25 по 31 октября
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Как найти дешевую ипотеку
Как найти дешевую ипотеку
25.10.2021 16:35

Google объяснит депутатам, почему удалил каналы RT на YouTube

Текст: Татьяна Замахина
Компания Google согласилась предоставить депутатам Госдумы внутренние правила, из-за которых были удалены немецкоязычные каналы RT на Youtube. Об этом заявил журналистам глава комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев по итогам общения с руководством Google.

Об удалении двух каналов RT (RT DE и DFP) ранее сообщила главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян. Согласно заявлению Роскомнадзора, владельцу YouTube - то есть Google - грозит штраф от 1 до 3 миллионов рублей в случае неразблокировки каналов.

Фото: istock
Роскомнадзор: Google, Facebook и Twitter оштрафованы на 140 млн рублей

"Когда мы обсуждали причину, по которой они, грубо говоря, вырубили каналы RT, то они сказали, что якобы эти каналы допустили нарушение их внутренних правил", - передал суть ответа компании Пискарев. Согласно утверждению собеседников депутатов, эти правила были нарушены.

После долгих переговоров представители компании, по его словам, дали согласие предоставить эти внутренние нормы, на основании которых произошла блокировка.

Официальный представить компании Google Марко Панчини на встрече с депутатами Госдумы заявил о том, что компания намерена соблюдать российские законы и вести диалог с госорганами, отметил также Пискарев. По его словам, депутаты поприветствовали такое решение, однако и дальше будут добиваться, чтобы на территории РФ законы исполнялись.

Представители компании, кроме того, заверили депутатов, что оплатили штрафы, которые были выписаны Google за то, что они не удаляют незаконный контент (на сумму 32,5 млн рублей).

Правда, в компании не смогли ответить на вопрос, как будут исполнять новый закон, по которому все платформы такого уровня, как Google, должны создать на территории России свои представительства в виде юридического лица. Нормы вступают в силу уже с 2022 года.

Компании Информационные технологии Google Законодательная власть Госдума

Главное сегодня

Попова рассказала о защитном уровне антител к коронавирусу
Песков: РФ и Молдавия должны продолжить диалог по газу
МИД РФ: Суданцы сами могут решить внутренние проблемы
Роспотребнадзор назвал условие для снятия ограничений в Петербурге
На въездах в Севастополь установят блокпосты для проверки QR-кодов