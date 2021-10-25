Перевод госуслуг в электронный формат делает власть прозрачной и мобильной

Цифровая трансформация позволяет вывести государственное управление на уровень максимальной прозрачности, доступной и для граждан, и бизнеса. В период пандемии она позволила успешно решать многие вопросы взаимодействия граждан и государства в дистанционном формате. Его развитие будет продолжено и дальше.

Сегодня большинство государственных сервисов новые технологии сделали доступными в любое время и в любом месте. Фото: РИА Новости

Государство в телефоне - глобальный тренд развития государственных услуг во всем мире. Здесь Россия находится в числе стран-лидеров, предоставляя самый широкий спектр услуг, начиная с электронной записи на прием к врачу и заканчивая сдачей электронной отчетности в фискальные органы.

В обозримой перспективе уже до конца 2022 года все массовые социально значимые сервисы - а это 177 услуг - планируется перевести в электронный формат. Их перечень может меняться и дополняться.

Однако в сфере госуправления на сегодняшний день сложились и свои вызовы. Как рассказал заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Олег Качанов, общие вызовы в целом состоят в высокой стоимости разработки и низкой скорости государственных информационных систем (ГИС). При этом качество и надежность, как правило, оставляют желать лучшего, поскольку не все из них одинаково безотказны. Кроме того, на сегодняшний день у органов государственной власти недостаточно актуальных и достоверных данных, доступных в режиме онлайн для принятия управленческих решений.

"Неоднократные опросы населения страны показывают, что на первых местах по востребованности - полноценный перевод госуслуг в онлайн-режим, - отметил он. - При этом затраты муниципальных, региональных и федеральных органов на перевод госуслуг в онлайн достаточно высоки. Для государства они умножаются на количество субъектов - 85 регионов РФ. В сфере бизнес-процессов контрольные мероприятия не связаны с реальными рисками и трактуются предпринимательством как нагрузка, а не помощь. Зачастую получается, что такие проверки не связаны с реальными рисками. Затруднено взаимодействие сотрудников органов госвласти в связи с отсутствием унифицированных средств совместной и удаленной работы. То есть нет типового рабочего места, а, например, найти письмо, которое случайно ушло в другие органы власти, - это целая процедура: человек садится за телефон и обзванивает другие ведомства, что сильно снижает общую производительность".

До конца 2022 года все массовые социально значимые сервисы - а это 177 услуг - планируется перевести в электронный формат, их перечень может меняться и дополняться

Отдельная тема - непрозрачность бюджетного учета для федерального центра муниципальных региональных и федеральных органов исполнительной власти. С этим, в том числе, связано отсутствие цифрового бизнес-процесса на этапе исполнения государственных контрактов.

Де-факто такой процесс перехода в цифру происходит, но основной массив отчетности находится на бумаге. Кроме того, отсутствуют единые правила формирования, подписания и хранения документов, связанных с созданием, развитием и эксплуатацией ГИС. А сама по себе кадровая служба не обеспечена достаточным уровнем цифровизации.

В качестве ответа на эти вызовы к реализации предлагается ряд сквозных проектов цифровой трансформации госуправления. Часть из них уже реализуется, часть - только в планах. Они условно делятся на два сегмента: первый - те, которые не потребуют затрат регионов, поскольку вся инфраструктура будет предоставляться в централизованных технологических решениях.

К ним также относятся и те, где существует технологическое решение на федеральном уровне, но всегда имеется возможность подключения региональных интеграционных решений в регионах с высокой цифровой зрелостью.

Вторая часть проектов с полной очевидностью потребует затрат на местах, поскольку для окончательного бизнес-модуля потребуется привлечение разработчиков.

Среди проектов, имеющих федеральное платформенное решение, в первой тройке находятся такие сервисы, как перевод массовых социально значимых услуг в электронный вид, цифровизация процесса контрольно-надзорной деятельности и внедрение платформы обратной связи.

По этим направлениям уже существуют федеральные платформы, которые можно применять или нет - на выбор присоединяющихся регионов. В последнем случае регионы должны интегрироваться и предоставлять данные.

Два сквозных проекта касаются внедрения решений для унифицированной разработки - это платформа "ГосТех" и национальная система управления данными. Внедрение открытой платформы "ГосТех", включающей в себя библиотеку готовых модулей, к 2024 году ускорит до 10 раз вывод нового функционала ГИС.

При этом показатель надежности ГИС за счет централизованного использования инфраструктуры "Гособлако" ориентирован на 99,9 процента, а количество разработчиков ГИС будет увеличено в 10 раз.

К полностью федеральным решениям, которые не требуют затрат регионов, также относятся такие, как типовое решение электронного документооборота, централизованное хранение электронных архивных документов, единая информационная система управления кадровым составом, планируемая цифровая отчетность по государственным контрактам.

Цифровизация процедур исполнения контрактов в рамках 44-ФЗ предполагает перевод работы всей контрактной системы в цифру.

К 2024 году 90 процентов процесса исполнения государственных и муниципальных контрактов, приемки товаров, работ и услуг будет переведено в ЕИС, а 100 процентов бюджетных платежей перейдут в автоматизированный режим на основании электронного активирования из ЕИС.

Цифровая трансформация госуправления затрагивает не только госуслуги. Использование данных контрольной деятельности для повышения уровня безопасности и снижения административной нагрузки также должно быть полностью переведено на безбумажное взаимодействие с 2023 года. А цифровое досудебное обжалование решений контрольно-надзорных органов будет производиться через Единый портал государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ). При этом дистанционные методы контроля с возможностью бизнеса для самообследования станут приоритетны для применения, охватив порядка 90 процентов видов контроля.

Завершена работа пяти лет и принята вся нормативно-правовая база, которая целиком и полностью изменит принципы и процедуры надзора и контроля в РФ

Как рассказала заместитель главы аппарата правительства Ольга Чепурина, за прошлый год была завершена работа предыдущих пяти лет и принята вся нормативно-правовая база, которая целиком и полностью изменит принципы и процедуры надзора и контроля в РФ. В этом году вступил в силу Федеральный закон "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в РФ" и разработано соответствующее законодательство для муниципального и регионального уровня.

"Суть этой реформы в том, что мы стандартизируем все процедуры государственного и муниципального контроля и надзора, начиная с обязательных требований процедур проверки и заканчивая досудебным урегулированием споров. Но ни один закон не будет работать, если нет его нормальной реализации. Поэтому без перевода этих решений в цифру это так и останется не более чем хорошо написанными законами", - подчеркнула она.

Чтобы новые законы заработали, особое внимание будет уделено информационному обеспечению контрольно-надзорной деятельности (КНД). Как сообщил статс-секретарь - заместитель министра экономического развития РФ Алексей Херсонцев, новая парадигма работы связана с информатизацией КНД. В ближайшее время будут созданы несколько базовых информационных систем, взаимодополняющих друг друга. Они обеспечат стандартизацию и прозрачную систему контроля.

"Первой такой системой является Реестр видов контроля, оператором которого определено минэкономразвития, а разработка велась минцифрой. Вторая система - это Единый реестр контрольно-надзорных мероприятий. Оператором здесь обозначена Генпрокуратура. Новые ГИС предполагают максимальное использование справочников из других систем, а информация о каждом проверочном мероприятии внутри страны будет структурирована. Если раньше мы оперировали только понятием проверки, то сейчас одних видов контрольно-надзорных мероприятий - девять штук. Поэтому нужна донастройка информационных систем и процессов", - уточнил он.