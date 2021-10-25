Истребитель J-10S совершил вынужденную посадку на воду в Китае

Один из самых совершенных истребителей военно-воздушных сил Народно-освободительной армии Китая Chengdu J-10S потерпел аварию в минувшую пятницу. Возможно, о случившемся не стало бы известно, но в социальных сетях появились видеоролики и фотографии с места авиационного происшествия в провинции Хэнань.

🇨🇳 Photo from the crash site of the PLA Air Force J-10 #aviation https://t.co/fKUdkNIBzt pic.twitter.com/GM24fK9WgF — The Shadow of the Eagle (@clemente3000) October 22, 2021

Крылатая машина запечатлена лежащей на берегу реки Цзялу неподалеку от автомобильного моста, у нее повреждена передняя часть, хотя в целом самолет пострадал незначительно и, по всей видимости, после капитального ремонта будет возвращен в строй.

По некоторым данным, "десятый" столкнулся в воздухе с птицами, что привело к остановке двигателя, однако пилоты, продемонстрировав мужество и профессионализм, смогли удачно "приводниться", не причинив никому вреда, а потом благополучно катапультировались.

Некоторые из экспертов обратили внимание, что у "спарки" почему-то не видны бортовые номера и другие опознавательные знаки.

J-10S является двухместной версией истребителя четвертого поколения J-10A, имеющего российские турбореактивные двигатели АЛ-31ФН с максимальной тягой 7700 кгс и тягой на форсажном режиме 12700 кгс. Максимальная скорость - около 2400 км/ч. Практический потолок - 18000 метров. Боевой радиус - 800 км. Максимальный взлетный вес - 20000 кг.

Он может служить не только для усовершенствования навыков пилотов, но и способен эффективно выполнять боевые задачи: сражаться с противником в воздухе, а также поражать наземные и морские цели.

Для этого у него имеется совершенное радиоэлектронное оборудование, а также ракеты "воздух-воздух" с тепловыми и активными радиолокационными головками самонаведения и "воздух-земля", в том числе корректируемые бомбы. Не отказались в КНР и от 23-мм спаренных пушек.

Сейчас на вооружении имеется более 500 истребителей данного типа.