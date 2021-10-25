Постановление губернатора Камчатского края от 25 октября 2021 года № 148 "О нерабочих днях в октябре - ноябре 2021 года"

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 20.10.2021 № 595 "Об установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в октябре - ноябре 2021 г.", обеспечения деятельности исполнительных органов государственной власти Камчатского края и их подведомственных организаций с 30 октября по 7 ноября 2021 года включительно постановляю:

1. Установить следующие категории работников исполнительных органов государственной власти Камчатского края, обеспечивающих функционирование исполнительных органов государственной власти Камчатского края с 1 по 3 ноября 2021 года включительно:

1) лица, замещающие государственные должности Камчатского края в Правительстве Камчатского края;

2) государственные гражданские служащие Камчатского края, являющиеся руководителями исполнительных органов государственной власти Камчатского края и их заместителями;

3) государственные гражданские служащие исполнительных органов государственной власти Камчатского края, замещающие должности, не указанные в пункте 2 настоящей части, а также работники, занимающие должности, не относящиеся к должностям государственной гражданской службы Камчатского края в исполнительных органах государственной власти Камчатского края, численностью не менее 30 процентов от их фактического кадрового состава, в том числе в дистанционном режиме.

2. Производить работникам исполнительных органов государственной власти Камчатского края выплату денежного вознаграждения, денежного содержания (заработной платы) в период с 1 по 3 ноября 2021 года включительно, который не относится к выходным или нерабочим праздничным дням, в ранее установленном размере.

3. Руководителям исполнительных органов государственной власти Камчатского края в срок не позднее 28 октября 2021 года:

1) издать приказы, определяющие на период с 1 по 3 ноября 2021 года включительно:

а) перечень государственных гражданских служащих исполнительных органов государственной власти Камчатского края и работников, занимающих должности, не относящиеся к должностям государственной гражданской службы Камчатского края, обеспечивающих функционирование исполнительных органов государственной власти Камчатского края, с учетом требований к численности кадрового состава, предусмотренных пунктом 3 части 1 настоящего постановления;

б) перечень государственных гражданских служащих исполнительных органов государственной власти Камчатского края и работников, занимающих должности, не относящиеся к должностям государственной гражданской службы Камчатского края, для которых устанавливаются нерабочие дни с сохранением денежного содержания (заработной платы);

2) представить в Аппарат Губернатора и Правительства Камчатского края сведения о численности кадрового состава соответствующего исполнительного органа государственной власти Камчатского края, предусмотренного подпунктом "а" настоящей части;

3) обеспечить принятие руководителями организаций, подведомственных соответствующим исполнительным органам государственной власти Камчатского края, мер, аналогичных указанным в пункте 1 настоящей части.

4. Рекомендовать организовать служебное (рабочее) время с 1 по 3 ноября 2021 года включительно с учетом положений настоящего постановления:

1) руководителям иных органов государственной власти Камчатского края и государственных органов Камчатского края;

2) органам местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае;

3) руководителям организаций, расположенных на территории Камчатского края, независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, за исключением непрерывно действующих организаций;

4) индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность на территории Камчатского края.

5. Определить с 30 октября по 7 ноября 2021 года включительно режим работы организаций культуры и здравоохранения, находящихся на территории Камчатского края, согласно постановлению Губернатора Камчатского края от 03.07.2021 № 94 "О мерах по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Камчатского края".

6. Руководителям органов и организаций организовать работу в соответствующих органах государственной власти, исполнительных органах государственной власти Камчатского края и организациях в режиме, обеспечивающем эффективное и бесперебойное осуществление установленных видов деятельности.

7. Министерству образования Камчатского края, руководителям органов местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае обеспечить организацию с 1 по 3 ноября включительно 2021 года работу дежурных групп в дошкольных образовательных организациях в Камчатском крае.

8. Правительству Камчатского края в срок не позднее 29 октября 2021 года определить комплекс мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность на территории Камчатского края в отраслях российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в связи с ухудшением ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и установлением нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября 2021 года включительно, предусмотрев соответствующие средства краевого бюджета.

9. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опу бл икования.

В.В.Солодов







