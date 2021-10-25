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25.10.2021,  
15:49
Текст:  Алексей Брусилов

Летающий сейф: вертолет Ми-17 с деньгами упал в Ливии

В Ливии потерпел крушение перевозивший наличные деньги Ми-17. Инцидент произошел на стадионе города Тархуна, находящегося под контролем сил Правительства национального единства.

Футбольное поле этого спортивного объекта используется как взлетно-посадочная площадка. Однако в этот раз что-то пошло не так, в результате у вертолета переломилась хвостовая балка, были повреждены лопасти винта, и он завалился на бок. Сообщается, что экипаж выжил.

Фото: Минобороны РФ
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На место происшествия выехали представители экстренных служб, в том числе машины скорой помощи. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Учитывая особую ценность груза, поврежденную "вертушку" взяли под охрану военнослужащие элитного подразделения "Бригада 444", которое еще недавно собирались расформировать за провоцирование вооруженных столкновений в Триполи.

Происшествия с вертолетами в Ливии ранее случались достаточно часто, однако речь, как правило, шла об инцидентах в результате воздействия огня противоборствующих сторон в то время, когда техника находилась в воздухе.

Также сообщалось и о потерях непосредственно на земле, например, можно вспомнить случай с тяжелым CH-47 Chinook американского производства, который находился в столичном аэропорту Митига. Рядом с ним разорвалась неуправляемая ракета, запущенная с борта МиГ-21, в результате осколки серьезно повредили винтокрылую машину.

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