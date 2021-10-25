Летающий сейф: вертолет Ми-17 с деньгами упал в Ливии

В Ливии потерпел крушение перевозивший наличные деньги Ми-17. Инцидент произошел на стадионе города Тархуна, находящегося под контролем сил Правительства национального единства.

#Libya- #GNU Mi-17 #7304 that was transporting cash crashed at #Tarhuna Stadium (crew ok). Crash site secured by Unit 444 pic.twitter.com/Gufx6mT0rb — Oded Berkowitz (@Oded121351) October 25, 2021

Футбольное поле этого спортивного объекта используется как взлетно-посадочная площадка. Однако в этот раз что-то пошло не так, в результате у вертолета переломилась хвостовая балка, были повреждены лопасти винта, и он завалился на бок. Сообщается, что экипаж выжил.

На место происшествия выехали представители экстренных служб, в том числе машины скорой помощи. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Учитывая особую ценность груза, поврежденную "вертушку" взяли под охрану военнослужащие элитного подразделения "Бригада 444", которое еще недавно собирались расформировать за провоцирование вооруженных столкновений в Триполи.

Происшествия с вертолетами в Ливии ранее случались достаточно часто, однако речь, как правило, шла об инцидентах в результате воздействия огня противоборствующих сторон в то время, когда техника находилась в воздухе.

Также сообщалось и о потерях непосредственно на земле, например, можно вспомнить случай с тяжелым CH-47 Chinook американского производства, который находился в столичном аэропорту Митига. Рядом с ним разорвалась неуправляемая ракета, запущенная с борта МиГ-21, в результате осколки серьезно повредили винтокрылую машину.