Лудомания угрожает психологическому здоровью российской нации. Что с этим делать

Желание в одночасье без образования, труда и саморазвития стать богатым многих людей затягивает в азартные игры, и это явление получило специальное название - гэмблинг. А современные информационные технологии способствуют комфортному участию в азартных играх - сделать ставку в букмекерской конторе, на тотализаторе, потратить большие деньги на билеты лотерей - сегодня проще простого. К сожалению, для многих людей подобные увлечения перерастают в патологическую зависимость - лудоманию, подчеркивает активист и предприниматель Дмитрий Давыдов в своем проекте "20 идей для развития России".

Еще в 2017 году Всемирная организация здравоохранения указала на эпидемический характер лудомании, приведя цифры: в мире 350 миллионов человек в год страдают от проблемного гэмблинга, уровень распространенности заболевания доходит до 5,8 процента. ВОЗ подчеркнула необходимость выработки стратегии по предупреждению и лечению лудомании.

Проблема зависимости от азартных игр не обошла и нашу страну, однако пока ей не уделяется должного внимания, пишет автор проекта, опубликованного на портале 20idei.ru. Прежде всего необходимо осознать, что это не дурная привычка и не легкий недостаток. На самом деле лудомания - это заболевание, сутью которого является потеря контроля над игрой из-за развивающихся нарушений эмоционально-волевой сферы. Иногда для появления стойкой зависимости достаточно поиграть в любую азартную игру всего несколько часов подряд. Гэмблинг приводит к конфликтам в семье, разводам, насилию, толкает людей на преступления, а порой и на самоубийства. От него не застрахован никто: Национальная ассоциация США по проблемам азартных игр отмечает, что любой житель планеты может стать лудоманом с вероятностью 48 процентов. Для сравнения: вероятность стать алкоголиком оценивается в 34 процента, а уголовным преступником - в 6 процентов. Такой человек нуждается в помощи - и не только близких, но и психолога, а нередко - и врача-психиатра.

К сожалению, в нашей стране до сих пор нет организаций, которые специализируются на превентивной и консультационной помощи игроманам, опыт которых может быть очень полезен, отмечает Дмитрий Давыдов. Это, например, GamCare, BeGambleAware, Gambling Therapy в Великобритании, Responsible Gambling Council в Канаде и Южной Африке, Gamling Help Online в Австралии, National Council on Problem Gambling в США, Problem Gambling Foundation в Новой Зеландии. Нет у нас и сайтов, посвященных профилактике лудомании, информационной и консультативной поддержке игроков, желающих избавиться от зависимости. А к специалистам-психиатрам, как правило, россияне обращаются только в крайнем случае, и нередко для многих это недоступно из-за материальных проблем, вызванных неконтролируемой игрой.

Дмитрий Давыдов приводит несколько примеров стран, чем успешный опыт можно изучать. Так, правительство Сингапура в 2005 году создало Национальный совет по проблемному гэмблингу (NCPG), наделив его полномочиями по контролю за операторами игорного бизнеса. Совет тесно сотрудничает с министерством развития общества и семьи и состоит из 17 влиятельных экспертов в различных сферах: психиатрия, психология, социальная реабилитация, консультирование и юриспруденция.

В Южной Корее и Финляндии организации, занимающиеся борьбой с проблемным гэмблингом, финансируются за счет операторов игорного бизнес. Так, национальная корпорация "Корейский центр проблемного гэмблинга" ежегодно выставляет счета всем субъектам игорного бизнеса в стране. В Финляндии за финансирование организации Peluuri, оказывающей бесплатную поддержку всем проблемным игрокам с 2004 года, отвечает национальный гэмблинг-оператор Veikkaus.

За последние годы Россия сделала огромный шаг в сфере контроля игорного бизнеса, учредив Единого регулятора азартных игр (ЕРАИ), отмечает автор проекта "20 идей". Единый учет ставок позволяет внедрить механизмы самоисключения, дав возможность установить запрет на прием ставок от лиц, зарегистрировавших свое желание отстраниться от азартных игр. Но, как показывает опыт многих стран, этой меры недостаточно. Чтобы существенно сократить негативные последствия азартных игр необходимо предпринимать превентивные меры, пропагандируя принципы "ответственной игры", а также сделать доступной психологическую поддержку игрокам и их близким.

Дмитрий Давыдов предлагает обязать операторов игорного бизнеса оказывать финансовую помощь благотворительным организациям и частным компаниям, которые проводят:

- научные исследования в области профилактики и лечения игорной зависимости;

- предупредительные образовательно-просветительские мероприятия об опасности увлечения ставками и пропаганду принципов "ответственной игры" среди активных и потенциальных игроков;

- консультативную помощь игрокам и их близким, столкнувшимся с проблемным гэмблингом (телефон доверия, чат службы поддержки, сеансы с психологом, коучинг и др.);

- комплексную терапию патологически зависимых игроков.

По мнению Давыдова, для получения финансовой помощи организации должны пройти проверку регулятора игорного бизнеса и соответствовать четким критериям: иметь опыт не менее одного года в одном или нескольких видах деятельности, обозначенных выше; не иметь никаких связей с операторами игорного бизнеса, их представителями и сотрудниками; выполнять требования регулятора - например, гарантировать целевое использование полученных средств и предоставление отчетности.

Подобная практика внедрена Комиссией по азартным играм Великобритании (UKGC), одним из наиболее опытных и авторитетных правительственных регуляторов игорного бизнеса в мире, отмечает автор проекта

Реализация предложений активиста позволит, по его мнению, создать новые рабочие места в благотворительных организациях и частных компаниях, а предприниматели, работающие в социальной сфере, получат поддержку. При этом государственный бюджет не понесет никаких расходов.

В нашей стране федеральным законом утверждена программа внебюджетной поддержки развития спорта за счет средств от игорного бизнеса (тотализатора, лотерей и т.д.). Но если таким же образом утвердить и поддержку организаций, целенаправленно занимающихся проблемой негативных последствий азартных игр, то сотни тысяч россиян, попавших в капкан азартных игр, также смогут получить квалифицированную консультативную поддержку, либо скидки на лечение и восстановление в специализированных клиниках, уверен Дмитрий Давыдов. Население, и в особенности молодежь, будет информировано об опасностях этого увлечения и способах самоконтроля.

Формирование системной поддержки на законодательном уровне окажет положительное влияние на благополучие нации в целом. Автор проекта надеется на то, что действующая власть обратит внимание на его инициативы и поддержит их на законодательном уровне.