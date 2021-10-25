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25 октября 2021 г.

Указ губернатора Магаданской области от 25 октября 2021 года № 176-у "О порядке реализации на территории Магаданской области Указа Президента Российской Федерации от 20 октября 2021 г. № 595 "Об установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в октябре - ноябре 2021 г."

Дата подписания 25 октября 2021 г.
Опубликован 25 октября 2021 г.

В соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 г. № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", от 20 октября 2021 г. № 595 "Об установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в октябре - ноябре 2021 г." постановляю:

1. Установить на территории Магаданской области с 30 октября по 07 ноября 2021 г. включительно нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы.

2. Всем юридическим лицам вне зависимости от форм собственности, организационно-правовых форм, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность на территории Магаданской области, обеспечить при осуществлении соответствующих видов деятельности соблюдение требований, установленных постановлением Правительства Магаданской области от 29 апреля 2021 г. № 340-пп "О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Магаданской области".

3. Ограничить на территории Магаданской области с 30 октября по 07 ноября 2021 г. включительно количество одновременно присутствующих граждан в помещениях ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания до 50 процентов от общей вместимости соответствующих помещений.

4. Министерству здравоохранения и демографической политики Магаданской области обеспечить функционирование подведомственных медицинских учреждений в штатном режиме с целью бесперебойного оказания населению Магаданской области первичной медико-санитарной помощи, специализированной, в том числе высокотехнологичной, скорой, в том числе скорой специализированной и паллиативной медицинской помощи в подведомственных медицинских учреждениях Магаданской области.

5. Исполнительным органам государственной власти Магаданской области и подведомственным им учреждениям:

5.1. Определить количество государственных гражданских служащих и работников, обеспечивающих с 30 октября по 07 ноября 2021 г. включительно, функционирование этих органов и учреждений с учетом положений настоящего указа.

5.2. Обеспечить в период нерабочих дней на вверенных объектах соблюдение требований законодательства в области антитеррористической защищенности, промышленной, транспортной безопасности, а также иных обязательных требований, норм и правил.

5.3. Обеспечить в полном объёме выполнение полномочий, возложенных в соответствии с федеральным и областным законодательством на исполнительные органы государственной власти субъектов Российской Федерации.

6. Департаменту по делам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности Магаданской области осуществлять меры по поддержанию сил и средств гражданской обороны территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в состоянии постоянной готовности.

7. Рекомендовать главам городских округов Магаданской области:

7.1. Принять меры по бесперебойному функционированию объектов жизнеобеспечения населения.

7.2. Обеспечить в полном объёме выполнение полномочий, возложенных в соответствии с федеральным и областным законодательством на органы местного самоуправления, в том числе обеспечить работу муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций.

8. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Магаданской области С.К.Носов



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