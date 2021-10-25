Зарегистрирован 21.10.2021 № 65525

Опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации 22.10.2021 г.

Вступает в силу со дня признания утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 02.08.2017 № 396 "Об утверждении Порядка реализации движимого имущества (за исключением акций (долей) в уставных (складочных) капиталах хозяйственных обществ и товариществ), обращенного в соответствии с законодательством Российской Федерации в собственность Российской Федерации (в том числе конфискованного, движимого бесхозяйного и изъятого имущества, а также товаров, помещенных под таможенную процедуру отказа в пользу государства при перемещении через таможенную границу Евразийского экономического союза) или поступившего в собственность государства в порядке наследования, и кладов, переданных в государственную собственность, оценочная стоимость которых составляет 100 тыс. рублей и менее" (зарегистрирован Минюстом России 25.08.2017, регистрационный № 47953).