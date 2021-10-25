В 2023 году исполнится 150-лет со дня рождения Сергея Рахманинова - юбилей великого композитора отметят не только в России, но и в ряде зарубежных стран. О планах рассказали на совещании, посвященном юбилейной дате, в Тамбовской областной библиотеке им. Пушкина.

Статс-секретарь, заместитель министра культуры РФ Алла Манилова отметила, что наследие Сергея Рахманинова является национальным достоянием, а празднование юбилея композитора - один из приоритетов в работе ведомства.

- Утвержден общероссийский план мероприятий, соразмерный масштабам и значению юбилейной даты. Активная работа по его реализации ведется уже сейчас, - подчеркнула Алла Манилова.

Так, во всероссийский план празднования ужей сейчас вошли более ста мероприятий, 23 из них связаны с Тамбовской областью. Вспомнят композитора и заграницей: во Франции, Сербии, Венгрии, Финляндии и Швейцарии.

- Рахманинов - композитор, объединяющий все музыкальные вузы, филармонии и музеи, объединяющий не только российскую, но и мировую культуру. Для нас Сергей Васильевич важен и как великий композитор, и как выдающийся деятель, работы которого сегодня являются объектом многих научных исследований, - сказал ректор Российской академии музыки имени Гнесиных Александр Рыжинский.

Сергей Рахманинов родился 1 апреля 1873 года в Новгородской губернии. Рос в музыкальной семье. С юных лет начал учиться музыке, в 1882 году поступил в Петербургскую консерваторию. Позже стал студентом Московской консерватории, где его заметил Петр Чайковский. Композитор, пианист, дирижер, он стал символом русской музыки во всем мире.