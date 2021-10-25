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25 октября 2021 г. 12:07
Культура
Текст: Инга Бугулова

Началась подготовка к юбилею Сергея Рахманинова

В 2023 году исполнится 150-лет со дня рождения Сергея Рахманинова - юбилей великого композитора отметят не только в России, но и в ряде зарубежных стран. О планах рассказали на совещании, посвященном юбилейной дате, в Тамбовской областной библиотеке им. Пушкина.

Фото: из личного архива Игоря Масленникова
Как в Петербурге отметят юбилей кинорежиссера Игоря Масленникова

Статс-секретарь, заместитель министра культуры РФ Алла Манилова отметила, что наследие Сергея Рахманинова является национальным достоянием, а празднование юбилея композитора - один из приоритетов в работе ведомства.

- Утвержден общероссийский план мероприятий, соразмерный масштабам и значению юбилейной даты. Активная работа по его реализации ведется уже сейчас, - подчеркнула Алла Манилова.

Так, во всероссийский план празднования ужей сейчас вошли более ста мероприятий, 23 из них связаны с Тамбовской областью. Вспомнят композитора и заграницей: во Франции, Сербии, Венгрии, Финляндии и Швейцарии.

Фото: Википедия
Воспоминания брест-литовского гимназиста о концерте Рахманинова в июле 1914 года

- Рахманинов - композитор, объединяющий все музыкальные вузы, филармонии и музеи, объединяющий не только российскую, но и мировую культуру. Для нас Сергей Васильевич важен и как великий композитор, и как выдающийся деятель, работы которого сегодня являются объектом многих научных исследований, - сказал ректор Российской академии музыки имени Гнесиных Александр Рыжинский.

Сергей Рахманинов родился 1 апреля 1873 года в Новгородской губернии. Рос в музыкальной семье. С юных лет начал учиться музыке, в 1882 году поступил в Петербургскую консерваторию. Позже стал студентом Московской консерватории, где его заметил Петр Чайковский. Композитор, пианист, дирижер, он стал символом русской музыки во всем мире.

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