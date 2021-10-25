Названы пять лучших российских ружей для самообороны

Сайга-410

Напоминает автомат Калашникова, что неудивительно - марка принадлежит одноименному концерну. Ружье использует патроны .410 Magnum в коробчатых магазинах на 2-4-8-10-30 зарядов. К достоинствам этого оружия относятся высокая точность на небольшой дистанции, хорошая пробивная сила (10-см доску пробивает навылет) и внушительный внешний вид, способный остановить злодеев без применения силы. Недостатками Сайги являются посредственная точность на больших дистанциях, мощный патрон - он не подойдет для добычи мелкого зверя, - а также сугубо охотничий характер. Для приобретения ружья понадобится еще и охотничий билет.

ВПО-209 "Вепрь"

Еще больше похож на АК, что усиливает "останавливающий эффект". По сути это и есть автомат Калашникова, только с гладким стволом и переработанным ударно-спусковым механизмом, из которого исключен режим автоматического огня. "Вепрь" использует патроны .366 и магазин на 5-8-10 зарядов. Достоинства карабина: большая дальность стрельбы (200-300 метров), высокая убойная сила, отменная точность на короткой дистанции. К недостаткам можно отнести большой вес и высокую стоимость (28-35 тысяч рублей).

ТОЗ-106

Крупнокалиберная одностволка для охоты на среднего зверя: волков, кабанов, - снята с производства, однако имеется в достаточном количестве на складах. Использует боеприпасы 20 калибра, магазин вмещает два патрона. Плюсы: большая убойная сила, высокая точность на малой дистанции, кратно меньшая цена по сравнению с другими образцами. Минусы: Сильная отдача, громкий звук выстрела, малая емкость магазина.

ВПО-205 "Молот"

Еще один гладкоствольный АК под боеприпасы 12 калибра с магазином на 10 патронов. Карабин обладает высокой убойной силой и метко стреляет на малой дистанции. При этом это самый тяжелый (4,3 килограмма) и дорогой (70 тысяч рублей) участник рейтинга.

Сайга-12

Другой продукт концерна "Калашников" с характерным внешним видом. Использует боеприпасы калибра 12/70 и 12/76, магазин вмещает 4-8 зарядов. К достоинствам оружия можно отнести хорошую пробивную силу и высокую точность на дистанции до 50 метров. Минусов тоже два - высокий вес и стоимость 35 тысяч рублей.