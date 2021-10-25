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25.10.2021,  
06:50
Текст:  Николай Грищенко

Названы сроки завершения государственных испытаний танка Т-14 "Армата"

Окончание государственных испытаний российских танков Т-14 "Армата" завершится в первой половине 2022 года. После чего будет решаться вопрос о начале серийного производства концептуально новой бронетехники.

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости
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Как сообщают РИА Новости, в ходе испытаний "последовательно подтверждаются тактико-технические требования" Минобороны России к новой машине. Результаты оцениваются, как положительные.

Напомним, что работы над созданием универсальной бронетанковой платформы нового поколения начались в 2010 году, а через пять лет танки с необитаемой башней были продемонстрированы на параде Победы на Красной площади в Москве.

Три члена экипажа Т-14 размещаются в бронекапсуле, которая снабжена активными и пассивными средствами защиты брони. Для снижения заметности в инфракрасном, радио и магнитном диапазонах применяются различные стелс-средства. Мощный двигатель может разогнать многотонную машину до 82 километров в час.

Специально разработанное 125-миллиметровое орудие способно вести эффективный огонь на семь километров и стрелять управляемыми ракетами. Для "Арматы" также разработана линейка новых боеприпасов повышенного могущества. В танке (также впервые в мире - прим. ред.) реализована концепция сетецентрической войны, где "Армата" используется, как машина разведки и целеуказания для танков Т-90 из своего сопровождения и артиллерии. Т-14 способен запускать собственный беспилотник "Птеродактиль" с обзорной РЛС и тепловым прицелом.

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Фото: Wikimedia
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