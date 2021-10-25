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25.10.2021,  
11:57
Текст:  Светлана Цыганкова

NI: Беспилотники становятся неотъемлемой частью ВМФ России

Фото: ТАСС Фото: ТАСС
Фото: ТАСС

Россия в последнее время уделяет особое внимание разработке воздушных и подводных беспилотников. И военные в перспективе будут делать ставку именно на них.

Фото: Павел Львов / РИА Новости
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Об этом в издании The National Interest пишет аналитик Марк Эпископос. Он ссылается на слова генерального директора государственного исследовательского центра имени Крылова Олега Савченко, который ранее в беседе с ТАСС заявил, что в рамках усовершенствования российской армии особое внимание будет уделяться использованию различных беспилотных систем. Американский эксперт упоминает последнюю серьезную разработку - беспилотник "Гром", который способен управлять роем небольших дронов "Молния", тяжелый ударный БПЛА "Охотник", который, как предполагается, можно будет применять и с кораблей.

Беспилотники становятся неотъемлемой частью ВМФ России, отмечает издание. Речь идет в первую очередь о "Посейдоне", который может оснащаться ядерной боеголовкой. "Посейдон" передвигается слишком глубоко и быстро, поэтому его сложно перехватить средствами, доступными в настоящее время в НАТО. Его также можно применять для уничтожения авианосных ударных групп.

Российский флот, если сравнивать его с советским, стал меньше, но в то же время с каждым годом он становится все более передовым, делает вывод The National Interest.

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