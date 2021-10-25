Указ губернатора Нижегородской области от 22 октября 2021 года № 182 "О внесении изменений в Указ Губернатора Нижегородской области от 13 марта 2020 г. № 27"

1. Внести в Указ Губернатора Нижегородской области от 13 марта 2020 г. № 27 "О введении режима повышенной готовности" следующие изменения:

1.1. В пункте 3.12:

а) подпункт "д" дополнить словами ", организации, осуществляющие эксплуатацию и управление торговыми центрами";

б) подпункт "л" после слов "работников данных организаций" дополнить словами ", проживающих в данных организациях";

в) подпункт "м" изложить в следующей редакции:

"м) гостиницы и прочие места для временного проживания, санаторно-курортные организации при обеспечении условий для самоизоляции проживающих и организации их питания в организациях общественного питания, расположенных в указанных местах проживания;".

г) подпункт "р" после слова "музеи" дополнить словами ", организации, оказывающие экскурсионные туристические услуги".

д) подпункт "с" дополнить словами ", салоны красоты с лицензией на медицинскую деятельность".

1.2. В абзаце первом пункта 4.2 слово "Рекомендовать" заменить словами "С учетом требований, установленных подпунктом "д" пункта 5.1 настоящего Указа,".

1.3. Абзац первый пункта 5.11 после слова "музеям," дополнить словами "организациям, оказывающим экскурсионные туристические услуги,".

1.3. В пункте 20:

а) абзац первый дополнить предложением следующего содержания:

"Руководителям организаций, указанных в настоящем пункте, допускать к работе с посетителями исключительно работников (сотрудников), имеющих соответствующие документы.";

б) абзац одиннадцатый дополнить словами ", а также мебельных центров";

в) абзац шестнадцатый изложить в следующей редакции:

"2) на доступ в торговые и торгово-развлекательные центры для посещения аптек и аптечных пунктов, пунктов вакцинации, объектов розничной торговли, реализующих продовольственные товары и (или) непродовольственные товары первой необходимости, иных организаций, для посещения которых документы не требуются, при условии обеспечения обособленного доступа (прохода) к указанным объектам (организациям) и без возможности посещения иных объектов (организаций).".

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Г.С.Никитин







