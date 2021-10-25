От COVID умер писатель-фантаст и сценарист Сергей Булыга

24 октября в Минске в возрасте 68 лет скончался советский, белорусский писатель-фантаст и сценарист Сергей Булыга. Некролог опубликован на портале Fantlab. Причиной смерти литератора стала коронавирусная инфекция.

Булыга родился 17 сентября 1953 года в Минске. В 1975-м окончил Белорусский политехнический институт по профессии инженер-электрик, в 1981 году - высшие двухгодичные курсы сценаристов и режиссеров. Публиковался с 1980 года.

Автор множества рассказов и сказок для детей и взрослых, фантастических произведений, киносценариев, романов и повестей. Издавался на русском, белорусском, украинском, польском и английском языках. C 2013 по 2015 год был заместителем главного редактора журнала фантастики "Космопорт".

Известен литературными циклами "Дело Разбойного Приказа" и "Крайские хроники". Последний, к сожалению, остался незаконченным.

В числе экранных работ - сценарная адаптация историко-приключенческой повести Владимира Короткевича "Седая легенда": польско-советская лента с Лембитом Ульфсаком и Иваром Калныньшем вышла в 1992-м. Кроме того, на счету автора сценарии к анимационным фильмам "Кончерто гроссо" и "На заре во дворе".