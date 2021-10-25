Появился трейлер южнокорейского сериала "Доктор Брейн"

На YouTube-канале Apple TV появился трейлер южнокорейского драматического сериала "Доктор Брейн" (Dr. Brain). Сейчас он доступен на языке оригинала с английскими субтитрами. Цифровой релиз запланирован на 4 ноября.

В ролике мы видим мальчика, о котором говорят, как о гении, работа мозга которого отличается от привычного нам. Мальчик вырастает и занимается изучением работы человеческого мозга, задаваясь вопросом, можно ли по-настоящему заглянуть в мысли и чувства другого человека. После того, как в его личной жизни происходит трагедия, ученый проводит нейросинхронизацию с человеком в коме и мертвецом в морге. Эти эксперименты приводят к галлюцинациям и пугающим открытиям.

Режиссер - Ким Джи Ун, в ролях - Ли Сон Гюн, Тео Ю, Ли Ю Ён, Со Джи Хе.

Между тем южнокорейский сериал Netflix "Игра в кальмара" уже известен почти половине россиян.