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Появился трейлер южнокорейского сериала "Доктор Брейн"

Новости
    25.10.2021, 15:07
Текст:   Анастасия Николаева
Фото: youtube.com/ Apple TV Фото: youtube.com/ Apple TV
Фото: youtube.com/ Apple TV

На YouTube-канале Apple TV появился трейлер южнокорейского драматического сериала "Доктор Брейн" (Dr. Brain). Сейчас он доступен на языке оригинала с английскими субтитрами. Цифровой релиз запланирован на 4 ноября.

Фото: YouTube/ Marimomo Morimo
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В ролике мы видим мальчика, о котором говорят, как о гении, работа мозга которого отличается от привычного нам. Мальчик вырастает и занимается изучением работы человеческого мозга, задаваясь вопросом, можно ли по-настоящему заглянуть в мысли и чувства другого человека. После того, как в его личной жизни происходит трагедия, ученый проводит нейросинхронизацию с человеком в коме и мертвецом в морге. Эти эксперименты приводят к галлюцинациям и пугающим открытиям.

Режиссер - Ким Джи Ун, в ролях - Ли Сон Гюн, Тео Ю, Ли Ю Ён, Со Джи Хе.

Между тем южнокорейский сериал Netflix "Игра в кальмара" уже известен почти половине россиян.

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