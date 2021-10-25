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25.10.2021 20:25
Рубрика: Власть

Путин дал поручения по антиковидным ограничениям

Текст: Кира Латухин
Российская газета - Федеральный выпуск № 244(8595)
Усилить контроль за соблюдением масочного режима, кратно увеличить тестирование, предоставлять два выходных за вакцинацию от COVID-19. Такие поручения дал президент Владимир Путин по итогам совещания с членами правительства.

- Кабмин должен обеспечить за счет госказны централизованную закупку и доставку в регионы отдельных дорогостоящих лекарств для стационарного лечения больных коронавирусом.

Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости
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- Следует организовать ежесуточный мониторинг доступности лекарств, включая кислород, и медицинских изделий для помощи больным COVID-19.

- Кабмин совместно с региональными властями должен обеспечить кратное увеличение объемов тестирования населения, в том числе экспресс-тестами, для раннего выявления носителей COVID-19. При этом предусмотреть изоляцию в кратчайшие сроки как самих таких граждан, так и контактных с ними.

- Нужно нарастить темпы вакцинации, в том числе переболевших, а также ревакцинации против коронавируса. При этом особое внимание надо обратить на граждан старше 60 лет и страдающих хроническими заболеваниями.

- В регионы с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией по заболеваемости коронавирусом предстоит направить бригады специалистов ведущих медицинских и научных организаций. Кабмин должен дополнительно поддержать такие регионы.

Нужно оказывать поддержку регионам со сложной ситуацией с COVID-19

- Следует организовать мониторинг выдачи больничных заболевшим COVID-19 или с подозрением на него, а также контактировавшим с ними, обеспечив контроль и надзор за соблюдением режима лечения и изоляции.

- Следует усилить санитарно-эпидемиологические меры на всех видах транспорта, включая дезинфекцию на общественном транспорте, такси и в местах массового пребывания людей.

- Губернаторам рекомендовано ввести допуск на посещение ряда организаций только при наличии документа, в том числе электронного, подтверждающего вакцинацию против коронавируса или перенесенное заболевание. Для тех, у кого есть противопоказания, нужна справка, заверенная лечащим врачом и руководителем клиники, а также отрицательный ПЦР-тест сроком не позднее 72 часа.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
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- Рекомендован запрет на проведение зрелищно-развлекательных мероприятий и ограничение оказания услуг общепита в вечернее и ночное время.

- Рекомендовано ввести самоизоляцию для невакцинированных против COVID-19 старше 60 лет.

- Работникам, сделавшим прививку от коронавируса, рекомендовано предоставить два выходных с сохранением зарплаты.

- Рекомендовано перевести на дистанционный режим работников старше 60 лет и имеющих хронические заболевания в течение четырех недель для вакцинации и формирования иммунитета.

- Рекомендовано увеличить темпы вакцинации против гриппа, обратив особое внимание на привитых против COVID-19, переболевших коронавирусом и детей.

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