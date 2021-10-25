Путин и Джонсон обсудили климат, Украину, Иран и Афганистан

Президент России провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании.

Лидеры подробно обсудили тему климата: в Глазго 1-2 ноября намечен саммит на эту тему. Владимир Путин отметил приверженность международным обязательствам и намерение последовательно сокращать "углеродный след" национальной экономики, сообщили в пресс-службе Кремля. Борис Джонсон приветствовал планы России добиваться углеродной нейтральности не позднее 2060 года. Путин также заявил, что направляемая в Глазго российская делегация будет способствовать успешной работе международного форума.

Президент России и премьер-министр Великобритании обменялись оценками ситуации в двусторонних отношениях. Оба лидера считают, что несмотря на наличие проблем, надо наладить взаимодействие Москвы и Лондона по ряду направлений.

Путин и Джонсон рассмотрели и актуальные вопросы международной повестки. При обсуждении обстановки в Афганистане российский президент рассказал об итогах консультаций "расширенной тройки" и встречи в рамках Московского формата. Лидеры высказались за сохранение Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе как важного фактора обеспечения безопасности и поддержания режима ядерного нераспространения. Путин также подробно изложил подход России к урегулированию внутриукраинского конфликта при безусловном выполнении Минских договоренностей.

Лидеры договорились, что по затронутым в беседе вопросам Россия и Великобритания будут поддерживать необходимые контакты.