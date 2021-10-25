Путин пошутил про план для таможенников

Президент РФ Владимир Путин на встрече с главой Федеральной таможенной службы Владимиром Булавиным пошутил, что из-за роста поступлений кабмин поднимет план для таможни.

Булавин подробно доложил о работе своего ведомства. За девять месяцев ФТС перечислила в госказну 4,8 трлн рублей. Тем самым прогнозное задание было перевыполнено на 133 процента - это 1,2 трлн рублей.

Рост доходов продолжится, если задание не будет скорректировано, полагает Булавин. "Сейчас правительство услышит и скорректирует", - улыбнулся Владимир Путин.