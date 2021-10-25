Наталия Орейро получила российский паспорт

Президент Владимир Путин присвоил гражданство России певице и актрисе Наталии Орейро и ее сыну.

"Принять в гражданство Российской Федерации следующих лиц: Орейро Иглесиас Наталия Мариса, родившаяся 19 мая 1977 г. в Уругвае, с сыном Мольо Орейро Мерлином Атауальпой, родившимся 26 января 2012 г. в Аргентине", - говорится в указе главы государства.

Наталия Орейро стала широко популярна в России из-за сериала "Дикий ангел". Она не раз бывала в нашей стране и признавалась в любви к ней. В июне 2020 года актриса попросила дать ей гражданство РФ.