МДМ могут закрыть на 90 суток из-за нарушений мер профилактики ковида

Роспотребнадзор выявил нарушения мер профилактики коронавирусной инфекции в театре МДМ, Театру грозит приостановка деятельности на срок до 90 суток.

Как рассказал главный специалист-эксперт столичного управления Роспотребнадзора Шамиль Мустафаев Агентству городских новостей Москва, специалисты ведомства выявили нарушения мер профилактики коронавирусной инфекции в театре МДМ.

"В ходе обследования театра МДМ установлены многочисленные нарушения антиковидных мер. В частности, установлено нарушение социального дистанцирования, при входе в театр наблюдалось большое скопление людей, многие сотрудники и посетители театра были без средств индивидуальной защиты органов дыхания, также установлены нарушения мер дезинфекционного режима", - пояснил Мустафаев. Такие нарушения, согласно ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ, театру грозит штраф до 500 тыс. руб. или приостановление деятельности на срок до 90 суток по решению суда.