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25.10.2021 05:46
Рубрика: Происшествия

Благовещенская полиция проверила найденный в ливневке "пистолет"

Текст: Сергей Набивачев

В Благовещенске в ливневой канализации нашли предмет, похожий на пистолет. Бдительные амурчане обратились в полицию. Специалисты изъяли и изучили подозрительную находку.

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- 24 октября в 9:40 в дежурную часть полиции Благовещенска поступило сообщение о том, что был найден предмет, конструктивно схожий с оружием. Была проведена проверка, в том числе, назначена баллистическая экспертиза, - рассказала корреспонденту "РГ" специалист по связям с общественностью МО МВД России "Благовещенский" Татьяна Кутека.

Пистолет оказался массо-габаритным макетом "Кольта" модели 1911. То есть, огнестрельным оружием он не является и ни для кого не опасен.

В регионах Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Амурская область Благовещенск

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