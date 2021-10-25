Благовещенская полиция проверила найденный в ливневке "пистолет"

В Благовещенске в ливневой канализации нашли предмет, похожий на пистолет. Бдительные амурчане обратились в полицию. Специалисты изъяли и изучили подозрительную находку.

- 24 октября в 9:40 в дежурную часть полиции Благовещенска поступило сообщение о том, что был найден предмет, конструктивно схожий с оружием. Была проведена проверка, в том числе, назначена баллистическая экспертиза, - рассказала корреспонденту "РГ" специалист по связям с общественностью МО МВД России "Благовещенский" Татьяна Кутека.

Пистолет оказался массо-габаритным макетом "Кольта" модели 1911. То есть, огнестрельным оружием он не является и ни для кого не опасен.