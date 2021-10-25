В Приморье пресекли вывоз трепанга и женьшеня на 85 млн рублей

Более 50 килограммов трепанга и почти четыре тысячи корней дикорастущего женьшеня собирались незаконно вывезти в КНР через границу в Приморье. Эти попытки пресекли сотрудники таможни, УФСБ и погрануправления, сообщает РИА Новости.

В одном случае свертки с варено-сушеным трепангом и женьшенем были обнаружены в конструктивной полости тепловоза на железнодорожной станции "Сосновая падь". Стоимость изъятого оценивается почти в 85 миллионов рублей.

В другом - в автомобиле мужчины, который пытался вывезти 51 килограмм трепанга и 410 корней дикорастущего женьшеня. Их общая стоимость составила около 17 миллионов рублей.

Еще более крупная партия корней женьшеня - 1001 корень стоимостью более 27 миллионов рублей - обнаружена дома у китайского гражданина. Поступила оперативная информация, что он планировал нелегально вывезти женьшень на родину.

2556 корней женьшеня стоимостью почти 41 миллион рублей изъяты из автомобиля россиянина, который перевозил корни, предназначенные для контрабанды в Китай.

По этим случаям Дальневосточной оперативной таможней возбуждены четыре уголовных дела по статье "Контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов в крупном размере".

Стоит отметить, что трепанг и женьшень очень востребованы в КНР, поскольку широко используются в китайской медицине.