Жители Хабаровского края украли 27 млн при строительстве коровника

Два жителя Хабаровского края 38 и 43 лет стали фигурантами уголовного дела о мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК РФ) и легализации (отмывании) денежных средств (часть 4 статьи 174.1 УК РФ).

По предварительной версии, подозреваемые похитили деньги гранта, выделенные в форме субсидии на строительство коровника в одном из сел региона. Один из них является индивидуальным предпринимателем и перечислил около 27 миллионов рублей по фиктивному договору якобы для покупки стройматериалов. На самом деле в строительство средства не вложили. Их сообщники разделили между собой.

"В настоящее время в отношении фигурантов уголовного дела избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий", - сообщили в пресс-службе краевого УМВД.