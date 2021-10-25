Минздрав РФ: Из-под завалов дома в Набережных Челнах извлекли ребенка

Из-под завалов дома в Набережных Челнах, в котором вечером 25 октября произошел взрыв газа, извлекли ребенка 2010 года рождения. Об этом сообщил Минздрав РФ. По данным ведомства, его состояние - средней степени тяжести, передает РИА Новости.

Под завалами могут находиться еще два человека, однако эта информация еще не получила официального подтверждения, передает "Интерфакс". На данный момент спасатели работают над завалами на четвертом и пятом этажах.

О взрыве в доме на улице Татарстана, 25/18 сообщило ранее МЧС РФ. На месте работают более 90 спасателей и 35 единиц техники. По сообщениям очевидцев, взрывной волной задело автомобили, припаркованные на другой стороне улицы. Всего от взрыва газа разрушено восемь квартир.