Самарская область полностью перейдет на режим QR-кодов после 7 ноября

Все отрасли Самарской области полностью перейдут на постоянный режим работы с QR-кодами после окончания нерабочих дней с 25 октября по 7 ноября, анонсировал губернатор Дмитрий Азаров в эфире телеканала "Россия-24".

Глава региона пояснил, что в области уже работают так все учреждения культуры. Во время двух нерабочих недель - с сегодняшнего понедельника по воскресенье 7 ноября - в губернии вход по QR-кодам сделали и во все крупные торговые центры. Сейчас свободный вход остался только в небольшие магазины.

- Но еще раз подчеркну - всем отраслям нужно приготовиться к тому, что это обычный нормальный режим работы, включая общепит, фитнес-центры, сферы услуг - работа по QR-коду, работа по свидетельству о вакцинации, - пояснил Дмитрий Азаров.

Он также обратился к предпринимателям и руководителям учреждений всех отраслей: период нерабочих дней как раз поможет подготовить все заведения к новому режиму.

Губернатор сообщил, что в понедельник регион переступит планку в 1,1 тысячи случаев заражения коронавирусом за сутки. В последние две недели Самарская область входит в пятерку регионов с максимальным суточным приростом новых случаев. При этом анализ показал, что выше всего заболеваемость - в торговле, общепите и других отраслях по предоставлению услуг населению. Число рабочих мест в период нерабочих дней в таких отраслях сократят.