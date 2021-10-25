В больнице в Саратовской области перепутали умерших женщин

В городе Ртищево Саратовской области родственникам 82-летней пенсионерки, умершей в больнице, по ошибке выдали тело другой женщины. Подмену родные обнаружили только на кладбище, где по их просьбе вскрыли гроб.

Как сообщает областное управление СК, по данному факту сейчас проводится проверка. Следователи обещают установить все обстоятельства случившегося, дать юридическую оценку и вынести процессуальное решение.

В областном министерстве здравоохранения принесли извинения родственникам скончавшейся женщины.