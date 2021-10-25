В Иркутской области полицейского поймали на получении взятки автомобилем

Следственный комитет предъявил обвинение сотруднику полиции Иркутска. Правоохранителю инкриминируют получение взятки. Речь идет о 30 тысячах рублей и подержанном японском автомобиле, сообщили сегодня в региональном управлении СК РФ.

По данным следствия, дежурный отдела полиции получил от задержанного взятку в виде автомобиля Toyota Cresta стоимостью около четверти миллиона рублей, а также 30 тысяч наличными. За это дежурный, как полагают сыщики, обещал помощь в решении вопроса о депортации взяткодателя на родину. Дело в том, что задержанный находился в России нелегально.

Факт взятки выявили сотрудники отдела собственной безопасности главка МВД по Иркутской области, уточнили в Следственном комитете.

На допросе полицейский признал вину. Он помещен под домашний арест.