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25.10.2021 09:25
Рубрика: Происшествия

В Новосибирске на площади 600 квадратных метров загорелись покрышки

Текст: Никита Зайков (Новосибирск)
Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Новосибирской области Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Новосибирской области
Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Новосибирской области

Новосибирские пожарные борются с возгоранием в Ленинском районе города, где на площади 600 квадратных метров горят автомобильные покрышки. Как рассказали "РГ" в пресс-службе ГУ МЧС по региону, ситуацию осложняет сильный шквалистый ветер, который способствует стремительному распространению огня.

Фото: Управление МЧС по Красноярскому краю
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- В 12.00 по местному времени специальные подразделения МЧС выехали по сообщению о возгорании покрышек на открытой территории по улице 2-я Станционная. Существует угроза распространения огня на складские помещения, которые находятся поблизости. На ликвидации сейчас заняты порядка 40 человек личного состава и 12 единиц техники, стоят на защите складских помещения и производят пожарные разрывы для предотвращения распространения огня.

На месте происшествия создан штаб пожаротушения, работает оперативная группа областного ГУ МЧС. Для замера предельно допустимых концентраций в воздухе вредных веществ территорию обследуют специалисты Роспотребнадзора.

В регионах Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область Новосибирск

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