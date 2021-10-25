В Новосибирске на площади 600 квадратных метров загорелись покрышки

Новосибирские пожарные борются с возгоранием в Ленинском районе города, где на площади 600 квадратных метров горят автомобильные покрышки. Как рассказали "РГ" в пресс-службе ГУ МЧС по региону, ситуацию осложняет сильный шквалистый ветер, который способствует стремительному распространению огня.

- В 12.00 по местному времени специальные подразделения МЧС выехали по сообщению о возгорании покрышек на открытой территории по улице 2-я Станционная. Существует угроза распространения огня на складские помещения, которые находятся поблизости. На ликвидации сейчас заняты порядка 40 человек личного состава и 12 единиц техники, стоят на защите складских помещения и производят пожарные разрывы для предотвращения распространения огня.

На месте происшествия создан штаб пожаротушения, работает оперативная группа областного ГУ МЧС. Для замера предельно допустимых концентраций в воздухе вредных веществ территорию обследуют специалисты Роспотребнадзора.