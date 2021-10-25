На Ставрополье возбудили дело после смертельного ДТП с автобусом

Следственный отдел СКР по Ставропольскому краю в Кочубеевском районе сегодня возбудил уголовное дело о ненадлежащем оказании услуг по перевозке пассажиров. Вчера утром на трассе "Кавказ" в этом районе столкнулись пассажирский автобус и "КамАЗ". Как сообщили в пресс-службе следственного ведомства, виновником ДТП считают водителя автобуса, он же является единственным погибшим.

- Следователь СКР проводит следственные и иные процессуальные действия, направленные на установление, всех обстоятельств произошедшего, а также причин и условий, способствовавших совершению данного преступления. Расследование уголовного дела продолжается, - говорится в сообщении СУ СКР по Ставрополью.

Как ранее сообщала "РГ", дорожное происшествие случилось около 03.30 утра в Кочубеевском районе Ставрополья. В результате столкновения пассажирского автобуса и грузовика погиб один человек, еще четверо, в том числе маленький ребенок, были госпитализированы.