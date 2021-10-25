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25.10.2021 19:31
Рубрика: Происшествия

Бывшему депутату Петербурга Роману Ковалю продлили на полгода арест

Текст: Вера Черенева

Выборгский районный суд Петербурга на полгода продлил арест бывшему депутату городского парламента Роману Ковалю, сообщает объединенная пресс-служба судов Северной столицы.

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
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Таким образом, под стражей экс-парламентарий пробудет до апреля 2022 года.

Стоит отметить, что недавно дело Романа Коваля и его помощника Андрея Гришина ушло в суд.

Напомним, им вменяют получение взятки с использованием так называемой "депутатской поправки". Дело в том, что законодательство Петербурга позволяет парламентариям своими решениями распределять некую сумму средств. Идея поправки в том, чтобы у депутатов была возможность оперативно решать самые острые городские вопросы.

В случае с Ковалем, по версии следствия, вопрос решался в другой плоскости. В частности, экс-парламентария обвиняют в том, что он используя механизм "депутатской поправки", лоббировал закупку оборудования медучреждениями. Причем, поставщик всегда был один и тот же. За содействие парламентарий, как считают в следствии, получал вознаграждение в размере 20 процентов от суммы каждого контракта. В уголовном деле фигурируют данные, что по этой схеме депутат при посредничестве своего помощника получил 17 миллионов рублей.

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