В Мурманской области слесарь погиб при работе в земляной траншее

В ЗАТО Североморск при ремонте системы водоснабжения погиб 44-летний рабочий. Об этом сообщили в СУ СК по Мурманской области.

По данным следствия, днем 19 октября на участке дороги в районе дома №4 на улице Восточной в Североморске слесарь одного из коммунальных предприятий производил работы по подключению водоснабжения, находясь в траншее на глубине более двух метров.

В нарушение техники безопасности стенки траншеи не были укреплены. Из-за этого грунт обрушился, засыпав рабочего, который получил несовместимые с жизнью травмы.

Возбуждено уголовное дело по статье, предусматривающей ответственность за нарушение правил безопасности, из-за которого погиб человек.