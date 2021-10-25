На Кубани бывшего инспектора ФСИН приговорили к 10 годам колонии

Суд в Новороссийске вынес приговор бывшему сотруднику СИЗО-3, которое располагается в городе-герое. В материалах дела указано, что мужчина пытался продать наркотик по заказу одного из осужденных. Запрещенное вещество сотрудник ФСИН пытался пронести в следственный изолятор, но был пойман. Как сообщили в пресс-службе Краснодарского краевого суда, после этого мужчина был уволен.

- В октябре 2020 года к подсудимому, занимавшему должность младшего инспектора отдела режима и надзора следственного изолятора, обратился мужчина, содержащийся под стражей. Он попросил за денежное вознаграждение в размере 1,5 тысячи рублей передать ему в камеру наркотические средства, на что инспектор согласился, - говорится в сообщении пресс-службы суда.

На карту сотрудника пришли деньги, на них он купил наркотик и попытался пронести его на территорию следственного изолятора в контейнере с едой. На досмотре запрещенное вещество обнаружили и изъяли.

В ходе судебных разбирательств обвиняемый не стал признавать вину в попытке сбыта наркотиков. По его словам, он действительно проносил на территорию СИЗО предметы, которые там запрещены, но это были не наркотики. Однако в распоряжении суда были результаты экспертизы вещества, поэтому вину подсудимого удалось установить.

В итоге мужчину признали виновным в покушении на незаконный сбыт наркотических средств, совершенном в следственном изоляторе, лицом, с использованием своего служебного положения. Суд приговорил его к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима.