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25.10.2021 14:41
Рубрика: Происшествия

В Краснодаре произошел пожар в крупнейшем музее-заповеднике

Текст: Анна Юркова (Краснодар)

В столице Кубани сегодня утром вспыхнуло возгорание в Краснодарском государственном историко-археологическом музее-заповеднике имени Е.Д.Фелицына, который расположен в центральной части города.

В центре Москвы произошел крупный пожар

По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, сообщение о происшествии поступило диспетчеру пожарно-спасательного гарнизона в 05.09. Прибывшее на место первое подразделение установило, что открытого горения нет, наблюдается сильное задымление.

"По итогам разведки звеньями ГДЭС обнаружен очаг возгорания - цокольный этаж на площади пять квадратных метров, - уточнили в пресс-службе МЧС по региону. - В 05.40 пожар локализовали, полностью ликвидировать огонь удалось в 05.42.".

Кстати

КГИАМЗ им. Е.Д. Фелицына ведет свою историю от Кубанского Войскового этнографического и естественно-исторического музея, который был основан в 1879 году. Сейчас собрание крупнейшего на Кубани музея насчитывает более 400 тысяч экспонатов основного фонда, среди которых образцы каменных половецких изваяний, уникальный комплекс ювелирных украшений и одна из самых многочисленных и разнообразных в мире коллекций греческих амфор.

В регионах Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край Краснодар

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