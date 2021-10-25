В Сочи из-за пожара в жилом доме эвакуировали пять человек

В Центральном районе Сочи произошел пожар в пятиэтажном жилом доме, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Как выяснилось, возгорание случилось в доме 21 по улице Красноармейской, в 300 метрах от кинотеатра "Родина", на площади 20 квадратных метров.

Сообщение поступило в понедельник в 15.57, а в 16.17 пожар удалось потушить. Из-за инцидента пришлось эвакуировать пятерых человек. Погибших и пострадавших нет.

К ликвидации привлекались десять человек личного состава и пять единиц техники.