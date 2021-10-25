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25.10.2021 21:13
Рубрика: Происшествия

В Сочи из-за пожара в жилом доме эвакуировали пять человек

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)

В Центральном районе Сочи произошел пожар в пятиэтажном жилом доме, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

В центре Москвы произошел крупный пожар

Как выяснилось, возгорание случилось в доме 21 по улице Красноармейской, в 300 метрах от кинотеатра "Родина", на площади 20 квадратных метров.

Сообщение поступило в понедельник в 15.57, а в 16.17 пожар удалось потушить. Из-за инцидента пришлось эвакуировать пятерых человек. Погибших и пострадавших нет.

К ликвидации привлекались десять человек личного состава и пять единиц техники.

В регионах Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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