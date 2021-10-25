Житель Севастополя ворвался в парикмахерскую с заряженным карабином

В Севастополе нетрезвый пожилой мужчина пришел в парикмахерскую с охотничьим карабином и угрожал персоналу расправой.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, 59-летний мужчина выпивал на улице возле входа в мужскую парикмахерскую на улице Пожарова, а 23-летний сотрудник салона сделал ему замечание. Возник конфликт. Мужчина ушел, а через некоторое время вернулся вместе с приятелем и принес с собой карабин.

- Злоумышленник стал угрожать расправой, но перейти от слов к делу не успел. 23-летний парень успел в считанные секунды оценить опасную ситуацию, броситься на злоумышленника и силой отобрать оружие, - рассказали в УМВД.

На помощь пришли работник и директор заведения - они обездвижили нападавших и вызвали полицию. Хулиганов задержали, а карабин и боеприпасы к нему направили на криминалистическую экспертизу.

На ранее судимого мужчину, который принес оружие, завели уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ - хулиганство. Следователи выяснили, что после конфликта на улице он пошел к знакомому охотнику, тот разрешил ему взять карабин.

Фигуранта на время расследования дела суд отправил под стражу. Сотрудники УМВД также проверят владельца оружия и вынесут соответствующее решение. А молодого парня, который обезвредил хулигана, в полиции хотят поощрить.