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25.10.2021 15:24

Коммунальщики поддержали инициативы жителей Ямала по благоустройству

АО "Ямалкоммунэнерго" решили поддержать еще две инициативы жителей Приуральского района.
Фото: instagram.com/sakal_89 Фото: instagram.com/sakal_89
Фото: instagram.com/sakal_89

Как рассказали в администрации МО Аксарковское, подрядчик отгрузил новый остановочный комплекс для села Харсайм. Сегодня при въезде в райцентр Приуральского района, село Аксарка, стоит обелиск, на вершине остроконечной пики красуется один из символов Ямала - Северная Полярная звезда.

Благодаря проекту местных инициатив каждый житель округа может принять участие, предложив свою идею, а также включиться в работу при распределении части городских и районных бюджетов.

Месяцем ранее ямальская компания откликнулась на просьбу жителей небольшого села Катравож Приуральского района. Были выделены денежные средства на проведение работ по топографической съемке и межеванию земли под будущую православную часовню. Привлечение частных инвесторов, таких как "Ямалкоммунэнерго", в реализации идей ямальцов дает возможность сократить сроки строительства социально значимых объектов.

Также в администрации заметили, что в этом году был дан старт шестнадцати инициативам жителей Приуральского района.

Напомним, АО "Ямалкоммунэнерго" - крупнейшее в Ямало-Ненецком автономном округе ресурсоснабжающее предприятие. Его филиалы действуют в городах Муравленко, Губкинский, в Надымском, Пуровском, Шурышкарском, Тазовском, Ямальском, Приуральском районах.

Сайт компании hwww.yamalkomenergo.ru

Материал предоставлен пресс-службой АО "Ямалкоммунэнерго"

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