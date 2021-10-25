Тюменский суд обязал возместить ущерб за оскорбление в Сети

Впервые в российской судебной практике истец выиграл дело по компенсации морального вреда из-за размещенных в "Инстаграме" видеороликов. Использовать их как орудие мести взялась жительница Тюмени, решившая насолить бывшему мужу.

Семейная пара развелась еще в 2019 году. А в феврале 2020-го экс-супруга принялась записывать и размещать в "Инстаграме" видеоролики о том, как бывший муж пытается выселить ее и их общих детей из квартиры, отобрать машину и место в паркинге, уклоняется от уплаты алиментов, а раньше вообще жил за ее счет, не оплачивал ипотеку и детсад. Мужчина терпел, но потом подал иск на опровержение сведений, порочащих его достоинство. Ленинский райсуд Тюмени его не поддержал.

Но спустя время он обратился с апелляцией в вышестоящую инстанцию, подтвердив свою порядочность документами. В итоге коллегия по гражданским делам Тюменского облсуда решение суда районного отменила и частично удовлетворила требования истца. Вместо затребованной мужчиной годичной публикации опровержения в "Инстаграме" блюстители закона определили сутки, а сумму морального вреда уменьшили с 30 до пяти тысяч рублей.