В Екатеринбурге молодые люди пострадали при розжиге духовки

Свердловская прокуратура начала проверку по факту инцидента в Екатеринбурге: в доме на улице Московской накануне в результате несильного хлопка газа пострадали молодые люди 20 и 27 лет - с ожогами их увезли в больницу.

Как уточнили в пресс-службе облпрокуратуры, общедомовое имущество не пострадало, пожара в квартире не было.

Правоохранители рассматривают несколько версий, но по предварительным данным причиной стала неправильная эксплуатация газового оборудования: хлопок произошел в духовке во время ее розжига.