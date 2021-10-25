Рекордное количество осадков обрушилось на Калифорнию

Мощный шторм обрушился на Южную Калифорнию, затопив многочисленные шоссе, повалив деревья и вызвав наводнения в районах, сожженных недавними пожарами.

Associated Press сообщает о наводнении в районе залива Сан-Франциско, закрытии улиц в Беркли, затоплении площади у Оклендского моста и разливе рек в округах Напа и Сонома. Повреждены опоры электропередач, десятки тысяч жителей в этой районе остались без электричества.

На горе Тамалпаис к северу от Сан-Франциско за 12 часов выпало 15 сантиметров осадков. Из-за оползней закрыт участок государственной трассы 70 в округах Бьютт и Плумас, а также автомобильные дороги 16 и 20 в округах Колуса и Йоло.

Фото: AP Photo/Noah Berger

Шторм также обрушился на Орегон и штат Вашингтон. Два человека погибли, когда дерево упало на автомобиль в районе Большого Сиэтла.

В штатах Калифорния, Орегон и Вашингтон было зарегистрировано около 400 тысяч отключений электроэнергии. Более 179 тысяч человек лишились электричества в штате Вашингтон, многие из них в округе Кинг недалеко от Сиэтла. Около 175 тысяч домов и предприятий в Калифорнии остались без электричества.

Фото: AP Photo/Ethan Swope

Циклоны, которые обрушились юг и восток США, помогли потушить крупные лесные пожары. Однако эксперты затрудняются ответить, повлияет ли влажная погода на засуху, поразившую Калифорнию и западные регионы страны.

Как отмечают синоптики, в штате Калифорния в это время года - жаркая и сухая погода, а это означает, что выпавшие осадки испарятся.