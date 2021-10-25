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25.10.2021,  
10:51
Текст:  Николай Грищенко

Российские дроны смогут выслеживать цели в лесах

Российские беспилотники получат возможность проводить воздушную разведку лесных массивов на большой скорости и распознавать среди листвы различные цели. Координаты дроны будут передавать в центр управления в режиме текущего времени.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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Тактико-технические характеристики оборудования позволят беспилотникам находить не только людей, но и малые объекты.

"Уйти от такого преследования будет просто невозможно. Дроны будут обозначать местоположение объектов и непрерывно передавать их координаты в центр управления", - сообщил ТАСС представитель Государственного научно-исследовательского института авиационных систем Борис Вишняков.

В гражданской сфере такие беспилотники можно использовать для отслеживания и фотографирования редких животных.

Предполагается, что беспилотники для мониторинга лесов появятся в течении двух лет.

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