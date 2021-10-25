Шах-бомба: как США помогали Ирану создавать ядерное оружие

С середины 1980-х годов возможность создания Ираном ядерного оружия вызывала на Западе серьезную обеспокоенность, которая только усиливалась по мере модернизации экономики и оборонного сектора страны и приобретения все большего числа ракет северокорейского производства. Это послужило ключевым предлогом для целого ряда враждебных мер в отношении Тегерана, включая угрозу войны, подготовку к возможным превентивным ударам по иранским ядерным объектам, экономические санкции.

Истоки иранской ядерной программы, однако, не так широко известны. До иранской революции 1979 года, в результате которой династия Пехлеви, поддерживавшая Запад, была отстранена от власти, Соединенные Штаты поставляли Ирану большую часть того, что было необходимо для создания ядерного оружия, полностью осознавая, для чего могут быть использованы ядерные материалы. В 1974 году объем помощи увеличился, и в оценке ЦРУ говорилось, что "нет никаких сомнений" в том, что Тегеран воспользуется этой помощью для создания ядерного арсенала к середине 1980-х годов. Сам иранский правитель Мохаммад Реза Пехлеви заявил, что Иран станет ядерной державой "без сомнения и раньше, чем можно подумать".

Соединенные Штаты сознательно поддерживали распространение ядерного оружия в ближневосточном регионе, поскольку это должно было укрепить позиции западного блока, а не подорвать их. Это воспринималось как преимущество, а не как угроза международной безопасности.

Израиль в то время уже располагал ядерным арсеналом, и Запад хотел иметь двух "ядерных" союзников на Ближнем Востоке - подобная монополия поставила бы в крайне невыгодное положение союзников СССР - Сирию и Ирак.

Ядерная помощь Ирану осуществлялась в рамках инициативы "Атом для мира", по которой Соединенные Штаты предоставили ряду ценных стратегических партнеров оборудование для производства ядерной энергетики в обмен наь расположение этих стран. Руководство Ирана, к примеру, предоставило Соединенным Штатам военные объекты на советской границе,

Вооруженный ядерным оружием Иран создал бы дополнительные проблемы для безопасности СССР, причем гораздо большие, чем вооруженная ядерным оружием Северная Корея для США сегодня, учитывая расстояние между ними. Большая часть оборудования, которую США предоставили Тегерану, могла быть использована для производства плутония и оружейного урана - двух критических материалов, необходимых для создания ядерных боеголовок.

Израиль, по сообщениям, также поддерживал иранскую ядерную программу, которая предоставила бы его региональному союзнику возможности для более эффективной борьбы с их общими врагами в регионе, напоминает Military Watch.