Умерла актриса Вера Венцель

22 октября в возрасте 75 лет скончалась актриса Вера Венцель. О смерти звезды венгерского кино, лауреатки массы премий и наград, передают национальные СМИ.
Венцель родилась 10 марта 1946 года в Будапеште. В 1968-м окончила Колледж театрального и киноискусства. В Театре комедии дебютировала еще на втором курсе, сниматься стала с 1963-го.
Venczel Vera— Erzsébet Algács Béláné (@ZsokaAlgacsne) October 23, 2021
1946-2021. 🖤🖤🖤
Nyugodjon békében ! 😂😂😂 pic.twitter.com/lYg4OPFeGj
В фильмографии - более ста пунктов: "Венгерский набоб", "Этюд о женщинах", "Минувшее лето", "Чичерин", "Черный город", британский "Авантюрист".
В некрологах отмечено, что часть картин с Венцель получили в Венгрии культовый статус.