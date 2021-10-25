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Умерла актриса Вера Венцель

Новости
    25.10.2021, 13:37
Текст:   Олег Усков
Фото: kino-teatr.ru Фото: kino-teatr.ru
Фото: kino-teatr.ru

22 октября в возрасте 75 лет скончалась актриса Вера Венцель. О смерти звезды венгерского кино, лауреатки массы премий и наград, передают национальные СМИ.

Венцель родилась 10 марта 1946 года в Будапеште. В 1968-м окончила Колледж театрального и киноискусства. В Театре комедии дебютировала еще на втором курсе, сниматься стала с 1963-го.

В фильмографии - более ста пунктов: "Венгерский набоб", "Этюд о женщинах", "Минувшее лето", "Чичерин", "Черный город", британский "Авантюрист".

В некрологах отмечено, что часть картин с Венцель получили в Венгрии культовый статус.

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